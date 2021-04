A2A premiata da GAIA Rating per performance ESG

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 aprile 2021) (Teleborsa) –, agenzia dinon-finanziario che fa parte del gruppo Ethifinance, ha riconosciuto la multi-utility A2A come leader di settore in termini diESG (Environmental, Social and Governance). A2A ha ottenuto uno score complessivo di 77 punti su 100, distanziando di ben 26 punti la media del settore “Conventional and Renewable Energy Producer”. La valutazione, in costante aumento nell’ultimo triennio, è supportata da ottimi risultati su tutte le dimensioni: Governance (70/100), Social (82/100), Environment (82/100) e External Stakeholders (73/100). “Questo nuovo riconoscimento premia la strada intrapresa da A2A volta a integrare in modo sempre più marcato la sostenibilità all’interno della nostra strategia aziendale”, ha dichiarato Carlotta Ventura, direttore Communication, ...