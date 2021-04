Schizza in alto l’indice di positività ma le Regioni sono in pressing su Draghi per riaprire il 20 (Di lunedì 5 aprile 2021) sono 10.680 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. sono 102.795 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 250.933, oltre 148 mila in più rispetto al giorno di Pasqua. Il tasso di positività Schizza al 10,4%, ieri era al 7,1% (+3,3%). Regioni all’attacco per le riaperture Valutare, in caso di miglioramento dei dati epidemiologici, la riapertura delle attività commerciali ora chiuse. Questa la linea delle Regioni che giovedì incontreranno il presidente del Consiglio Mario Draghi. “Ne abbiamo già parlato: chiediamo di valutare la possibilità di consentire la riapertura a quelle attività ora chiuse ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 aprile 2021)10.680 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.102.795 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 250.933, oltre 148 mila in più rispetto al giorno di Pasqua. Il tasso dial 10,4%, ieri era al 7,1% (+3,3%).all’attacco per le riaperture Valutare, in caso di miglioramento dei dati epidemiologici, la riapertura delle attività commerciali ora chiuse. Questa la linea delleche giovedì incontreranno il presidente del Consiglio Mario. “Ne abbiamo già parlato: chiediamo di valutare la possibilità di consentire la riapertura a quelle attività ora chiuse ...

