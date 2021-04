Sampdoria, rivoluzione in difesa: cambiano le gerarchie di Ranieri (Di lunedì 5 aprile 2021) La Sampdoria strappa un ottimo punto contro il Milan e pensa già alla sfida contro il Napoli. La difesa è in crescita: Ranieri riflette La Sampdoria, dopo il buon pareggio di San Siro contro il Milan, riprenderà domani la preparazione in vista della sfida con il Napoli. La difesa sembra in crescita dopo le ultime due gare e Claudio Ranieri ha, ora, a disposizione molta scelta. Omar Colley è sicuramente il centrale che sta convincendo maggiormente e pare inamovibile nel centro della retroguardia blucerchiata. Lorenzo Tonelli ha ritrovato la forma migliore nelle ultime due gare con Torino e Milan, disputando prove importanti. Per questo potrebbe aver superato Maya Yoshida nelle preferenze di Ranieri. Il giapponese e Alex Ferrari sono, però, sempre pronti per ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Lastrappa un ottimo punto contro il Milan e pensa già alla sfida contro il Napoli. Laè in crescita:riflette La, dopo il buon pareggio di San Siro contro il Milan, riprenderà domani la preparazione in vista della sfida con il Napoli. Lasembra in crescita dopo le ultime due gare e Claudioha, ora, a disposizione molta scelta. Omar Colley è sicuramente il centrale che sta convincendo maggiormente e pare inamovibile nel centro della retroguardia blucerchiata. Lorenzo Tonelli ha ritrovato la forma migliore nelle ultime due gare con Torino e Milan, disputando prove importanti. Per questo potrebbe aver superato Maya Yoshida nelle preferenze di. Il giapponese e Alex Ferrari sono, però, sempre pronti per ...

Advertising

CalcioNews24 : Calciomercato Sampdoria: mini rivoluzione in attacco. Il punto - zazoomblog : Calciomercato Sampdoria: mini rivoluzione in attacco. Il punto - #Calciomercato #Sampdoria: - infoitsport : Sampdoria, rivoluzione in attacco: chi va, chi resta, chi torna. La situazione - Daniele20052013 : Calciomercato Sampdoria: mini rivoluzione in attacco. Il punto - zazoomblog : Sampdoria rivoluzione in società? La situazione di Osti e Pecini - #Sampdoria #rivoluzione #società?… -