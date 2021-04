Roma, El Shaarawy ko: lesione al flessore, salterà la sfida di Europa League con l'Ajax (Di lunedì 5 aprile 2021) Roma , ancora brutte notizie dall'infermeria per Paulo Fonseca. Contro l' Ajax , nell'andata dei quarti di Europa League, il tecnico giallorosso dovrà fare a meno anche di Stephan El Shaarawy . Leggi ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 aprile 2021), ancora brutte notizie dall'infermeria per Paulo Fonseca. Contro l', nell'andata dei quarti di, il tecnico giallorosso dovrà fare a meno anche di Stephan El. Leggi ...

