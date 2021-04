Napoli tra Juventus e Sampdoria | sorpresa in difesa per Gattuso

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ildomani scenderà in campo nel recupero di campionato contro la: possibilein, invece, per la trasferta con laIldomani scenderà in campo nel recupero di campionato contro la: possibilein, invece, per la trasferta con ladi domenica, dato il doppio impegno così ravvicinato per gli azzurri. Contro gli uomini di Claudio Ranieri i partenopei potrebbero far rifiatare Kostas Manolas, apparso non al meglio nelle ultime uscite: possibile impiego dal primo minuto per Amir Rrahmani al fianco dell’insostituibile Kalidou Koulibaly. Leggi su Calcionews24.com

Nikola Maksimovic non rinnoverà con il Napoli il suo contratto in scadenza a giugno, per cui sul ... per quello che potrebbe essere un matrimonio a giugno tra il serbo classe 1991 e i colori nerazzurri. Il Napoli domani scenderà in campo nel recupero di campionato contro la Juventus: possibile sorpresa in difesa, invece, per la trasferta con la Sampdoria Il Napoli domani scenderà in campo nel recupero di campionato contro la ...