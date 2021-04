Monster Hunter Rise | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 5 aprile 2021) DopoWorld, Iceborne e Generations Ultimate, quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi, l’ultimo capitolo della serie in esclusiva Nintendo Switch, il quale porta una ventata di aria fresca nella serie, non solo in termini di ambientazione, mostri, armi ed equipaggiamenti ma anche meccaniche.Partiamo dalle ambientazioni.vi porterà nel Giappone feudale, tra villaggi, templi e foreste di bambù, ambientazione pensata per attirare non solo i videogiocatori orientali ma anche gli occidentali, scelta più che saggia considerando il successo di titoli come Ghost of Tsushima. Certo, anche se le ambientazioni sono belle ...