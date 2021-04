Mir-Miller, botta e risposta: “l’ha fatto apposta”, “mi ha toccato” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il GP di Doha sarà ricordato non solo per la grande battaglia in pista, ma anche per l’increscioso episodio che ha avuto come protagonisti Joan Mir e Jack Miller. Durante la corsa, il campione del mondo ha avuto un contatto in pieno rettilineo con l’alfiere Ducati. Dopo la bandiera a scacchi, i due non si sono risparmiati accuse reciproche, anche se dalla direzione gara non si è mosso nulla. Facciamo un riepilogo di quanto è successo sulla pista, per poi dare la parola ai due attori protagonisti di questa incresciosa vicenda. GP Doha MotoGP, la gara: trionfo del “diablo” Quartararo davanti a Zarco e Martin Cosa è successo tra Mir e Miller? L’episodio da moviola è accaduto in curva 16, l’ultima prima di giungere al traguardo. In quella occasione, Miller ha affiancato Mir dandogli una vistosa carenata. Un gesto potenzialmente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Il GP di Doha sarà ricordato non solo per la grande battaglia in pista, ma anche per l’increscioso episodio che ha avuto come protagonisti Joan Mir e Jack. Durante la corsa, il campione del mondo ha avuto un contatto in pieno rettilineo con l’alfiere Ducati. Dopo la bandiera a scacchi, i due non si sono risparmiati accuse reciproche, anche se dalla direzione gara non si è mosso nulla. Facciamo un riepilogo di quanto è successo sulla pista, per poi dare la parola ai due attori protagonisti di questa incresciosa vicenda. GP Doha MotoGP, la gara: trionfo del “diablo” Quartararo davanti a Zarco e Martin Cosa è successo tra Mir e? L’episodio da moviola è accaduto in curva 16, l’ultima prima di giungere al traguardo. In quella occasione,ha affiancato Mir dandogli una vistosa carenata. Un gesto potenzialmente ...

