L’Inghilterra riapre pub, negozi e palestre dal 12 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) In Inghilterra riaprono pub, negozi e palestre dal 12 aprile. A maggio possibile via libera ai viaggi all’estero. LONDRA (INGHILTERRA) – L’Inghilterra entra nella fase 2 della road map e riapre pub, negozi non essenziali e palestre dal 12 aprile. “Non vediamo – ha detto Johnson in conferenza stampa, riportato dall’Adnkronos – segnali nei dati attuali per ritenere di dover deviare questo programma. Il 12 aprile andrò anche io in un pub e, con cautela ma senza tornare indietro, porterà una birra alla bocca. E’ solo attraverso la cautela e il monitoraggio quotidiano che speriamo di rendere irreversibile questa road map per la libertà“. L’Inghilterra ‘vede’ la luce La fase 2 della road map entrerà nel vivo dal 12 ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) In Inghilterra riaprono pub,dal 12. A maggio possibile via libera ai viaggi all’estero. LONDRA (INGHILTERRA) –entra nella fase 2 della road map epub,non essenziali edal 12. “Non vediamo – ha detto Johnson in conferenza stampa, riportato dall’Adnkronos – segnali nei dati attuali per ritenere di dover deviare questo programma. Il 12andrò anche io in un pub e, con cautela ma senza tornare indietro, porterà una birra alla bocca. E’ solo attraverso la cautela e il monitoraggio quotidiano che speriamo di rendere irreversibile questa road map per la libertà“.‘vede’ la luce La fase 2 della road map entrerà nel vivo dal 12 ...

