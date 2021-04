Giuliana Gemma | “I genitori di Jeda approvano relazione con Vera”

(Di lunedì 5 aprile 2021), sorella di, parla del rapporto trae il suo fidanzato. Da tempo si vocifera che idi lui, di ben 22 anni più giovane di, non approvino la loro, masmentisce. “a me piace molto, però abbiamo parlato e mi ha detto che non è assolutamente vero che i suoinonla suacon”. Così affermaa Domenica Live, dove le è stato chiesto di parlare del rapporto tra, il fidanzato della concorrente de L’Isola dei Famosi, molto più giovane di ...

Giuliana Gemma, sorella di Vera Gemma, parla del rapporto tra Vera e il suo fidanzato Jeda. Da tempo si vocifera che i genitori di lui, di ben 22 anni più giovane di Vera, non approvino la loro ...