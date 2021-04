Domanda ATA terza fascia, chi presenta conferma o aggiornamento deve inserire di nuovo alcune Preferenze: dai figli a carico all’invalidità civile (Di lunedì 5 aprile 2021) Graduatorie ATA terza fascia: è il periodo di nuovi inserimenti e di rinnovo per gli aspiranti già inseriti. Le domande saranno possibili tramite Istanze online fino al 22 aprile. Sono molti i particolari ai quali porre attenzione al fine di una compilazione corretta, in ogni caso bisognerà stare poi attenti alla pubblicazione delle provvisorie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 aprile 2021) Graduatorie ATA: è il periodo di nuovi inserimenti e di rinnovo per gli aspiranti già inseriti. Le domande saranno possibili tramite Istanze online fino al 22 aprile. Sono molti i particolari ai quali porre attenzione al fine di una compilazione corretta, in ogni caso bisognerà stare poi attenti alla pubblicazione delle provvisorie. L'articolo .

