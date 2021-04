Denuncia l’ex 5 volte e viene multata dalla Polizia. Lui le taglia la gola e le dà fuoco (Di lunedì 5 aprile 2021) Una donna è stata uccisa dal suo ex nella sua casa: lo aveva Denunciato 5 volte per stalking ricevendo una multa. Shana Grice è stata uccisa dal suo partner dopo ben 5 denunce per stalking. La Polizia però non solo non l’aveva aiutata, ma l’aveva addirittura multata. L’omicidio è stato compiuto da Michael Lane nella sua abitazione a Brighton, nell’East Sussex. Come detto, prima del delitto l’uomo era stato Denunciato per 5 volte dalla sua ex per stalking. Le forze dell’ordine però non le avevano prese sul serio, tanto da multarla di 150 euro in un’occasione per procurato allarme. Infatti non fu rilevato alcun reato a carico di Michael. La giovane aveva Denunciato il 29enne sostenendo averla seguita più di una volta nel giro di sei ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Una donna è stata uccisa dal suo ex nella sua casa: lo avevato 5per stalking ricevendo una multa. Shana Grice è stata uccisa dal suo partner dopo ben 5 denunce per stalking. Laperò non solo non l’aveva aiutata, ma l’aveva addirittura. L’omicidio è stato compiuto da Michael Lane nella sua abitazione a Brighton, nell’East Sussex. Come detto, prima del delitto l’uomo era statoto per 5sua ex per stalking. Le forze dell’ordine però non le avevano prese sul serio, tanto da multarla di 150 euro in un’occasione per procurato allarme. Infatti non fu rilevato alcun reato a carico di Michael. La giovane avevato il 29enne sostenendo averla seguita più di una volta nel giro di sei ...

