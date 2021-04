Covid, in Puglia DaD a scelta. Ronzulli: “Emiliano diffonde panico e confusione” (Di lunedì 5 aprile 2021) "Il governatore Emiliano, con l'ordinanza che consente di scegliere tra didattica in presenza o a distanza, sta facendo passare il messaggio che le scuole non sono dei luoghi sicuri. In questo modo si contribuisce a diffondere il panico e a generare ancora una volta confusione". Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia Ronzulli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 aprile 2021) "Il governatore, con l'ordinanza che consente di scegliere tra didattica in presenza o a distanza, sta facendo passare il messaggio che le scuole non sono dei luoghi sicuri. In questo modo si contribuisce are ile a generare ancora una volta". Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza, Licia. L'articolo .

