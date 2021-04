Covid, da domani l'Abruzzo in arancione, ma per 17 comuni resta la zona rossa (Di lunedì 5 aprile 2021) L'Aquila - Dopo la zona rossa disposta per il week end lungo di Pasqua, l'Abruzzo da domani torna ad essere arancione, ma con dei comuni in zona rossa. In particolare, scendono a 17 le località in cui saranno in vigore le maggiori restrizioni. Dalla mezzanotte, infatti, scatteranno le misure disposte dall'ordinanza firmata dal governatore Marco Marsilio venerdì, a conclusione della riunione dell'Unità di crisi regionale, che ha analizzato le situazioni più a rischio. Il provvedimento resterà in vigore fino all'11 aprile. Decade, tra l'altro, il concetto di zona rossa "alleggerita" che era stato introdotto dalla Regione: nelle località più a rischio sarà in vigore la zona rossa sulla ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 aprile 2021) L'Aquila - Dopo ladisposta per il week end lungo di Pasqua, l'datorna ad essere, ma con deiin. In particolare, scendono a 17 le località in cui saranno in vigore le maggiori restrizioni. Dalla mezzanotte, infatti, scatteranno le misure disposte dall'ordinanza firmata dal governatore Marco Marsilio venerdì, a conclusione della riunione dell'Unità di crisi regionale, che ha analizzato le situazioni più a rischio. Il provvedimento resterà in vigore fino all'11 aprile. Decade, tra l'altro, il concetto di"alleggerita" che era stato introdotto dalla Regione: nelle località più a rischio sarà in vigore lasulla ...

