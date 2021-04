Chelsea | rissa in allenamento | tutta ‘colpa’ di un ex Roma

Leggi su serieanews

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tensione alle stelle in casa. Il club inglese non se la passa bene. E scoppia il caso indi Rudiger. Non se la passa benissimo ildi Thomas Tuchel. Il club inglese non ha ancora digerito la sconfitta in Premier League contro il West Bromwich. Il primo passo falso dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.