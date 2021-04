Addio a Maurizio Principato, scomparso il giornalista di Radio Popolare (Di lunedì 5 aprile 2021) Ancora una brutta notizia: è venuto a mancare il giornalista di Radio Popolare, Maurizio Principato, il triste annuncio Il triste annuncio è arrivato nelle ultime ore con la notizia della scomparsa a Milano del giornalista, Maurizio Principato, che è stato uno degli storici a Radio Popolare. Originario di Rivarolo Canavese, è stato un giornalista molto vicino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021) Ancora una brutta notizia: è venuto a mancare ildi, il triste annuncio Il triste annuncio è arrivato nelle ultime ore con la notizia della scomparsa a Milano del, che è stato uno degli storici a. Originario di Rivarolo Canavese, è stato unmolto vicino L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MicheleVesch : RT @Ilsuggeritore: Troppo difficile, stavolta, anche per me, trovare le parole. Addio, Maurizio. - Silvia_Mio86 : @Maurizio_TV @MomblanOfficial Se per questo anche all'addio di Ronaldo. Ah, in ogni caso, andato via lui, in rosa non c'è più gente tecnica. - Maurizio_TV : @Silvia_Mio86 @MomblanOfficial siamo sopravissuti all' addio di Platini, del piero, Tevez e sarà cosi anche per dybala quest'estate ?? - titofaraci : Addio Maurizio Principato - FilcamsCarglass : RT @Ilsuggeritore: Troppo difficile, stavolta, anche per me, trovare le parole. Addio, Maurizio. -