Visco: “Non rimuovere le misure di sostegno troppo presto” (Di domenica 4 aprile 2021) Ignazio Visco al ‘Financial Times’: “Con la campagna di vaccinazione si vede la luce in fondo al tunnel”. ROMA – Ignazio Visco ai microfoni del Financial Times ha parlato della situazione economica nazionale e mondiale. “Lo strumento che abbiamo al momento non è monetario o fiscale, ma è il vaccino – ha ribadito il presidente di Banca d’Italia, riportata da La Repubblica – dobbiamo mantenere una stretta cooperazione internazionale all’interno del G20 per evitare che le diverse fasi della campagna di vaccinazione dei Paesi si traducano in eccessive divergenze delle rispettive economie“. Da parte di Visco un messaggio anche ai leader: “Non dobbiamo sprecare quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Le crisi passate ci hanno insegnato che dobbiamo stare molto attenti a non rimuovere le misure di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Ignazioal ‘Financial Times’: “Con la campagna di vaccinazione si vede la luce in fondo al tunnel”. ROMA – Ignazioai microfoni del Financial Times ha parlato della situazione economica nazionale e mondiale. “Lo strumento che abbiamo al momento non è monetario o fiscale, ma è il vaccino – ha ribadito il presidente di Banca d’Italia, riportata da La Repubblica – dobbiamo mantenere una stretta cooperazione internazionale all’interno del G20 per evitare che le diverse fasi della campagna di vaccinazione dei Paesi si traducano in eccessive divergenze delle rispettive economie“. Da parte diun messaggio anche ai leader: “Non dobbiamo sprecare quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Le crisi passate ci hanno insegnato che dobbiamo stare molto attenti a nonledi ...

