Una Vita anticipazioni 10 aprile 2021, Felipe in pericolo! (Di domenica 4 aprile 2021) Ursula sempre più agguerrita decide di scendere a patti con Andrade, così in questa puntata di Una Vita del 10 aprile 2021, la Dicenta promette la testa di Felipe all'uomo, in cambio della verità sul conto di Santiago. Una guardia sul libro paga del Velasco lo avverte che Andrade ha avuto la visita di una donna ed è così che Genoveva scopre tutto e dice di essere certa che quella donna sia proprio Ursula. Intanto Emilio chiede a Cinta di sposarlo e lei accetta la sua proposta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anteprime spagnole, clamoroso ritorno di Manuela e German nel gran finale! Incredibile decisione della produzione della telenovela spagnola che sorprende tutti i fan E' stata annunciata solo qualche settimana fa la chiusura definitiva del set di Una ...

