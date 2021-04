Napoli, col Crotone segnali agrodolci in vista della Juventus (Di domenica 4 aprile 2021) Nell'uovo di Pasqua del Napoli è arrivata la tanto attesa quarta vittoria consecutiva che fa punti e morale in ottica rincorsa Champions ma, con essa, si sono palesate anche quelle sbavature difensive ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Nell'uovo di Pasqua delè arrivata la tanto attesa quarta vittoria consecutiva che fa punti e morale in ottica rincorsa Champions ma, con essa, si sono palesate anche quelle sbavature difensive ...

Advertising

annatrieste : Va bene così. Non fa niente che stavamo per pareggiare col Crotone. Noi siamo genti che a Pasqua mangiano il casati… - mirkocalemme : #DeLaurentiis in questi giorni (e sappiamo quante altre volte potrebbe cambiare idea) ha messo #Galtier in cima all… - cn1926it : #Elmas giornata di relax col suo amico a quattro zampe! #Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Bucchioni: 'Juve, disastro assoluto! Il recupero col Napoli ci dirà tanto' - juve_magazine : ON AIR - Bucchioni: 'Juve, disastro assoluto! Il recupero col Napoli ci dirà tanto' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli col Napoli, col Crotone segnali agrodolci in vista della Juventus Poi c'è la terza componente del pianeta Napoli , quella che spiega come mai una squadra che a inizio stagione per molti avrebbe lottato per lo scudetto in realtà ha dovuto ripiegare su obiettivi meno ...

L'Inter pensa a Maksimovic: quanto ha chiesto di ingaggio 2 Nikola Maksimovic , difensore in scadenza di contratto col Napoli e obiettivo dell'Inter per la difesa, chiede 2 milioni e mezzo a stagione per firmare il prossimo accordo. Momento di riflessione per i nerazzurri, che si guardano attorno.

Chiellini: "Juve, Champions da non fallire. Ora sotto col Napoli" Corriere dello Sport.it L’Inter pensa a Maksimovic: quanto ha chiesto di ingaggio 2 Nikola Maksimovic, difensore in scadenza di contratto col Napoli e obiettivo dell’Inter per la difesa, chiede 2 milioni e mezzo a stagione per firmare il prossimo accordo. Momento di riflessione per ...

AUDIO - Bucchioni: "Juve, disastro assoluto. Il recupero col Napoli ci dirà tanto" Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del turno di Serie A prima di Pasqua ai microfoni di Tmw Radio. Inter lanciata verso lo Scudetto? "Dopo l'eliminazione dalla Champions si è liberata di un peso ...

Poi c'è la terza componente del pianeta, quella che spiega come mai una squadra che a inizio stagione per molti avrebbe lottato per lo scudetto in realtà ha dovuto ripiegare su obiettivi meno ...2 Nikola Maksimovic , difensore in scadenza di contrattoe obiettivo dell'Inter per la difesa, chiede 2 milioni e mezzo a stagione per firmare il prossimo accordo. Momento di riflessione per i nerazzurri, che si guardano attorno.2 Nikola Maksimovic, difensore in scadenza di contratto col Napoli e obiettivo dell’Inter per la difesa, chiede 2 milioni e mezzo a stagione per firmare il prossimo accordo. Momento di riflessione per ...Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del turno di Serie A prima di Pasqua ai microfoni di Tmw Radio. Inter lanciata verso lo Scudetto? "Dopo l'eliminazione dalla Champions si è liberata di un peso ...