MotoGP, Quartararo vince in Qatar. Zarco e Martin sul podio (Di domenica 4 aprile 2021) MotoGP, il GP di Doha. Vittoria di Quartararo in Qatar. Sul podio Zarco e Martin. LOSAIL (Qatar) – MotoGP, Fabio Quartararo ha vinto il GP di Doha. Il francese ha sfruttato la seconda parte della gara per conquistare la sua prima vittoria stagionale davanti a Zarco e Martin. Rins, Vinales, Bagnaia, Mir, Binder, Miller e Aleix Espargaro a chiudere la top ten. Rossi in difficoltà – Una gara nelle retrovie per Valentino Rossi che ha concluso in sedicesima posizione. Meglio Enea Bastianini, 11esimo e Morbidelli, dodicesimo. Questo il piazzamento degli altri italiani: 18° Marini, 19° Petrucci, 20° Savadori. MotoGP, il GP di Doha Tutto pronto per il GP di Doha.

