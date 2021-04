Le chiese sono aperte Ora mancano i fedeli (Di domenica 4 aprile 2021) di Roberto Canali Le chiese sono aperte, ma a mancare sono i fedeli, in particolare i ragazzi che oltre a non andare a scuola disertano anche la Messa. A lanciare l'allarme è il vescovo Oscar Cantoni, ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 aprile 2021) di Roberto Canali Le, ma a mancare, in particolare i ragazzi che oltre a non andare a scuola disertano anche la Messa. A lanciare l'allarme è il vescovo Oscar Cantoni, ...

Dai Salmi a Zanzotto per risorgere un po' Le chiese sono da troppi mesi respingenti, con quella selva di cartelli ansiogeni all'ingresso, l'acqua santa prosciugata, i banchi rovinati dagli adesivi delle postazioni obbligatorie, il numero chiuso ...

I volti e le voci dei bambini che chiedono solo normalità I bambini chiamati da papa Francesco a partecipare alla via Crucis del Venerdì Santo sono stati, anche per i non credenti, il più potente grido di dolore che questi tempi amari potessero mandare al mo ...

I volti e le voci dei bambini che chiedono solo normalità I bambini chiamati da papa Francesco a partecipare alla via Crucis del Venerdì Santo sono stati, anche per i non credenti, il più potente grido di dolore che questi tempi amari potessero mandare al mo ...

