Lamborghini Sián - Lampo ibrido - VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Una su diciannove milioni. All'incirca, così a spanne, sono le possibilità che quel ragazzo, a cui ho dimenticato di chiedere il nome, potesse incontrare dal vivo una vera Lamborghini Sián e farsi una foto al suo fianco imbracciando la versione di Lego dell'hypercar che custodiva gelosamente nel baule della sua vettura, mentre passava per caso sul Passo della Raticosa durante il nostro shooting fotografico. Per pochissimi. Chiedo venia per la digressione, ma mentre riportavo questa Lamborghini numero 0 verso Sant'Agata Bolognese ho ripensato parecchio a questo episodio fortuito. Mi sono immedesimato in quel tizio e ho immaginato il suo stupore nel vedere per strada la supercar che magari un giorno, assemblando tutti i 3.696 mattoncini, esporrà in salotto, giusto in scala un po' ridotta. Sì, perché l'aura che circonda una vettura del ... Leggi su quattroruote (Di domenica 4 aprile 2021) Una su diciannove milioni. All'incirca, così a spanne, sono le possibilità che quel ragazzo, a cui ho dimenticato di chiedere il nome, potesse incontrare dal vivo una verae farsi una foto al suo fianco imbracciando la versione di Lego dell'hypercar che custodiva gelosamente nel baule della sua vettura, mentre passava per caso sul Passo della Raticosa durante il nostro shooting fotografico. Per pochissimi. Chiedo venia per la digressione, ma mentre riportavo questanumero 0 verso Sant'Agata Bolognese ho ripensato parecchio a questo episodio fortuito. Mi sono immedesimato in quel tizio e ho immaginato il suo stupore nel vedere per strada la supercar che magari un giorno, assemblando tutti i 3.696 mattoncini, esporrà in salotto, giusto in scala un po' ridotta. Sì, perché l'aura che circonda una vettura del ...

Advertising

RomanoBonaldi : RT @quattroruote: Abbiamo guidato in esclusiva la #Lamborghini #Sián, la prima 'few-off' elettrificata di Sant'Agata Bolognese, scoprendo c… - chevida : RT @quattroruote: Abbiamo guidato in esclusiva la #Lamborghini #Sián, la prima 'few-off' elettrificata di Sant'Agata Bolognese, scoprendo c… - quattroruote : Abbiamo guidato in esclusiva la #Lamborghini #Sián, la prima 'few-off' elettrificata di Sant'Agata Bolognese, scopr… - Tshokolo11 : RT @warjudo3: Carbon Lamborghini Sian - JeronMira : Ferrari LaFerrari vs Lamborghini Sian at Monza Full Course -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini Sián Lamborghini Sián - Lampo ibrido Una su diciannove milioni. All'incirca, così a spanne, sono le possibilità che quel ragazzo, a cui ho dimenticato di chiedere il nome, potesse incontrare dal vivo una vera Lamborghini Sián e farsi una foto al suo fianco imbracciando la versione di Lego dell'hypercar che custodiva gelosamente nel baule della sua vettura, mentre passava per caso sul Passo della Raticosa ...

Ferrari, Lamborghini, Maserati: supercar con futuro elettrico Lamborghini ha proposto invece la Sian, con la soluzione del supercapacitor mentre per Maserati si attende la declinazione full celectric di MC20, a cui si uniranno anche GranTurismo e GranCabrio. In ...

Nuova McLaren 570S autoblog.it Una su diciannove milioni. All'incirca, così a spanne, sono le possibilità che quel ragazzo, a cui ho dimenticato di chiedere il nome, potesse incontrare dal vivo una verae farsi una foto al suo fianco imbracciando la versione di Lego dell'hypercar che custodiva gelosamente nel baule della sua vettura, mentre passava per caso sul Passo della Raticosa ...ha proposto invece la Sian, con la soluzione del supercapacitor mentre per Maserati si attende la declinazione full celectric di MC20, a cui si uniranno anche GranTurismo e GranCabrio. In ...