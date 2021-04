Il coordinamento provinciale per la sanità pubblica scrivono all’Asl di Salerno: “Istituire liste ad hoc per eventuali vaccini residui da destinare a cittadini” (Di domenica 4 aprile 2021) di Erika Noschese “Basta con le discriminazioni, i furti di salute e di fondi al sud”. A sollevare la polemica il coordinamento provinciale a tutela della Salute pubblica e Cittadinanzattiva Tribunale dei diritti del Malato che chiede al direttore generale dell’Asl di Salerno, al direttore amministrativo, alla coordinatrice Usca e ai sindaci di Salerno, Pontecagnano e Battipaglia di proseguire il confronto sul potenziamento della medicina territoriale affinché si attivi un programma per il recupero delle liste d’attesa, anche in considerazione del fatto che – a breve – i tetti di spesa degli accreditati saranno esauriti, costringendo alla serrata i centri pubblici, senza alcun potenziamento per i poliambulatori. Di fatti, lo scorso 3 marzo si era tenuto un incontro con il primo ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 aprile 2021) di Erika Noschese “Basta con le discriminazioni, i furti di salute e di fondi al sud”. A sollevare la polemica ila tutela della Salutee Cittadinanzattiva Tribunale dei diritti del Malato che chiede al direttore generale dell’Asl di, al direttore amministrativo, alla coordinatrice Usca e ai sindaci di, Pontecagnano e Battipaglia di proseguire il confronto sul potenziamento della medicina territoriale affinché si attivi un programma per il recupero delled’attesa, anche in considerazione del fatto che – a breve – i tetti di spesa degli accreditati saranno esauriti, costringendo alla serrata i centri pubblici, senza alcun potenziamento per i poliambulatori. Di fatti, lo scorso 3 marzo si era tenuto un incontro con il primo ...

Advertising

MontesilvanoA : Montesilvano in Azione si unisce agli auguri del coordinamento provinciale di @PescarAzione. ?? - pianainforma : Coordinamento Provinciale Italia Viva - Città Metropolitana di Reggio Calabria - - SpottiSamuele : Ci aspettano mesi lunghi e difficili e un grande lavoro da organizzare. Sono felice di questo largo coordinamento p… - Torelli74 : RT @PescarAzione: Non si ferma l’attività del coordinamento provinciale di Pescara in Azione. Ieri sera, riunione dei gruppi territoriali e… - latwittipe : RT @PescarAzione: Non si ferma l’attività del coordinamento provinciale di Pescara in Azione. Ieri sera, riunione dei gruppi territoriali e… -

Ultime Notizie dalla rete : coordinamento provinciale Fiesse, avvistata chiazza di gasolio nella roggia Aicona Ieri mattina alcuni cittadini di Fiesse hanno scoperto l'ennesimo sversamento di gasolio nella roggia Aicona che si immette nel fiume Gambara, informa con una nota il Coordinamento provinciale dei Verdi - Europa Verde Brescia. Oltre all'odore nauseabondo, vi era una enorme chiazza di colore marrone, gasolio sversato illegalmente nel corso d'acqua. "Ancora una ...

Forza Italia, regalo di Pasqua molto speciale per operatori sanitari e volontari Un regalo di Pasqua molto speciale dal Coordinamento provinciale di Forza Italia recapitato presso il centro vaccinale e la rianimazione Covid dell'Ospedale Degli Infermi di Ponderano, il Dipartimento di Prevenzione di via Don Sturzo a ...

Coordinamento provinciale Diventerà Bellissima: “Su Razza macchina del fango” Trapani Sì Fiesse, avvistata chiazza di gasolio nella roggia Aicona (red.) Ieri mattina alcuni cittadini di Fiesse hanno scoperto l’ennesimo sversamento di gasolio nella roggia Aicona che si immette nel fiume Gambara, ...

Forza Italia, regalo di Pasqua molto speciale per operatori sanitari e volontari Un regalo di Pasqua molto speciale dal Coordinamento provinciale di Forza Italia recapitato presso il centro vaccinale e la rianimazione Covid dell’Ospedale Degli Infermi di Ponderano, il Dipartimento ...

Ieri mattina alcuni cittadini di Fiesse hanno scoperto l'ennesimo sversamento di gasolio nella roggia Aicona che si immette nel fiume Gambara, informa con una nota ildei Verdi - Europa Verde Brescia. Oltre all'odore nauseabondo, vi era una enorme chiazza di colore marrone, gasolio sversato illegalmente nel corso d'acqua. "Ancora una ...Un regalo di Pasqua molto speciale daldi Forza Italia recapitato presso il centro vaccinale e la rianimazione Covid dell'Ospedale Degli Infermi di Ponderano, il Dipartimento di Prevenzione di via Don Sturzo a ...(red.) Ieri mattina alcuni cittadini di Fiesse hanno scoperto l’ennesimo sversamento di gasolio nella roggia Aicona che si immette nel fiume Gambara, ...Un regalo di Pasqua molto speciale dal Coordinamento provinciale di Forza Italia recapitato presso il centro vaccinale e la rianimazione Covid dell’Ospedale Degli Infermi di Ponderano, il Dipartimento ...