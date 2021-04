Gagarin | l' uomo che conquistò lo spazio

(Di domenica 4 aprile 2021) Sessant'anni fa l'astronauta russo fu il primoa spingersi oltre l'atmosfera terrestre. Un'impresa che lo consacrò alla storia e fu usata dall'Unione Sovietica per rafforzare la propaganda contro gli Stati Uniti. Alla leggenda contribuì la scomparsa precoce dell'eroe del cosmo: un incidente mai completamente chiarito durante il collaudo di un Mig-15. Il primo capitolo della «conquista dello» cominciò con un imprevisto. A Jurijche doveva essere lanciato fra le stelle scappò la pipì e fu costretto a risolvere il problema appoggiandosi alla ruota posteriore del pulmino quando già si trovava sulla pista di decollo. Non esistono «documentazioni» dell'episodio che, tuttavia, divenne patrimonio collettivo nel mondo degli astronauti al punto da essere ripetuto - come gesto scaramantico - per ogni missione spaziale. I ...

Sarà la nuova cosmonauta russa Anna Kikina a diventare il simbolo delle celebrazioni per i 60 anni dal volo di Yuri Gagarin che il 12 aprile 1961 diventava il primo uomo dello spazio. E Anna si esibirà assieme a Barbie creata per l'occasione dalla società Mattel "incarnando l'immagine dell'unica donna nel team dei ...