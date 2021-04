Fredy Guarin parla dopo l’arresto: “Affronto una partita difficile della mia vita” (Di domenica 4 aprile 2021) Pochi giorni fa Fredy Guarin è stato protagonista di un arresto per questioni familiari che è stato anche testimoniato da un video. L’ex centrocampista dell’Inter ha voluto prendere posizione su quanto accaduto con un comunicato ufficiale: “In merito alle tante versioni che circolano sui social su quanto accaduto, è importante chiarire che non sono certe le affermazioni che pongono in cattiva luce la mia famiglia; chiedo solo un po’ di rispetto per loro, soprattutto per i miei figli che non devono subire le conseguenze della mia esposizione pubblica e dei miei atti”. Guarin ringrazia chi gli è vicino in un momento difficile: “Oggi Affronto una partita difficile nella mia vita, però sono sicuro che con l’aiuto di Dio e di tutti quelli ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Pochi giorni faè stato protagonista di un arresto per questioni familiari che è stato anche testimoniato da un video. L’ex centrocampista dell’Inter ha voluto prendere posizione su quanto accaduto con un comunicato ufficiale: “In merito alle tante versioni che circolano sui social su quanto accaduto, è importante chiarire che non sono certe le affermazioni che pongono in cattiva luce la mia famiglia; chiedo solo un po’ di rispetto per loro, soprattutto per i miei figli che non devono subire le conseguenzemia esposizione pubblica e dei miei atti”.ringrazia chi gli è vicino in un momento: “Oggiunanella mia, però sono sicuro che con l’aiuto di Dio e di tutti quelli ...

Advertising

tancredipalmeri : Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe agg… - PBPcalcio : Ma Fredy #Guarin tutto bene??? - sportface2016 : Fredy #Guarin parla dopo l'arresto: 'Affronto una partita difficile della mia vita' - amperrino : Rissa per l'ex Inter Fredy GuarinInsanguinato, arriva la polizia - _Epelan : RT @tancredipalmeri: Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe aggred… -