Fratellì, la fidanzata dopo l'intervista a Le Iene: 'Mi ha scritto dal carcere per chiedermi scusa. Ma non l'accetto' (Di domenica 4 aprile 2021) Simona Vergaro ha raccontato a Le Iene le violenze subite dal noto rapper Algero Correntini che su Instagram si fa chiamare 'truce 1727 wrldstar' dai suoi oltre 200mila follower.

Ultime Notizie dalla rete : Fratellì fidanzata Fratellì, la fidanzata dopo l'intervista a Le Iene: 'Mi ha scritto dal carcere per chiedermi scusa. Ma non l'accetto' Poi spiega che Fratellì le ha scritto una lettera: 'Algero dal carcere mi ha chiesto scusa, ma ora non l'accetto. Sono determinata a voltare pagina'. Simona ha voluto mettere in guardia le donne da ...

Fratellì arrestato, la fidanzata Simona Vergaro racconta la violenza: «Picchiata con... ilmattino.it Poi spiega che le ha scritto una lettera: 'Algero dal carcere mi ha chiesto scusa, ma ora non l'accetto. Sono determinata a voltare pagina'. Simona ha voluto mettere in guardia le donne da ...