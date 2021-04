FIFA 21: TOTW 28 – Prediction della nuova squadra della settimana (Di domenica 4 aprile 2021) In calce alla notizia riportiamo la nostra Prediction del TOTW 28 della modalità FIFA 21 Ultimate Team atteso per mercoledi 7 Aprile. Il Team Of The Week è una squadra composta da giocatori che si sono distinti per performance di livello. I giornali di tutto il mondo li votano, li mettono in risalto, ed anche FIFA Ultimate Team non è da meno. Ogni mercoledì un nuovo Team of the Week scende in campo, ed è addirittura sfidabile. Infatti non solo vi potrà capitare di trovare nei pacchetti ognuno di questo giocatori, ma avrete anche la possibilità di sfidare direttamente l’intero TOTW. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 4 aprile 2021) In calce alla notizia riportiamo la nostradel28modalità21 Ultimate Team atteso per mercoledi 7 Aprile. Il Team Of The Week è unacomposta da giocatori che si sono distinti per performance di livello. I giornali di tutto il mondo li votano, li mettono in risalto, ed ancheUltimate Team non è da meno. Ogni mercoledì un nuovo Team of the Week scende in campo, ed è addirittura sfidabile. Infatti non solo vi potrà capitare di trovare nei pacchetti ognuno di questo giocatori, ma avrete anche la possibilità di sfidare direttamente l’intero21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ed è atteso per le piattaforme Next Gen PlayStation 5 e Xbox Series ...

