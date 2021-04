Enrico Papi, chi è la moglie Raffaella Schifino: da loro due figli (Di domenica 4 aprile 2021) Enrico Papi è uno dei presentatori più amati dal pubblico italiano, infatti è stato uno dei presentatori di maggior successo per quanto riguarda gli show televisivi divertenti. Enrico Papi, chi è sua moglie, il conduttore salva la famiglia da un uragano in Florida (TimGate)Durante la sua carriera di successo ha condotto programmi come Sarabanda, La Pupa e il Secchione, mentre su Tv8 ha avuto spazio con Guess My Age e Name That Tune. Nasce a Roma il 3 Giugno del 1965, frequenta il liceo classico e grazie a Cepu riesce a laurearsi in Giurisprudenza. Dal 1998 il conduttore televisivo è sposato con Raffaella Schifino, dal loro amore sono nati due figli. La prima è Rebecca nata nel 2000, e il secondo è Iacopo, nato nel ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021)è uno dei presentatori più amati dal pubblico italiano, infatti è stato uno dei presentatori di maggior successo per quanto riguarda gli show televisivi divertenti., chi è sua, il conduttore salva la famiglia da un uragano in Florida (TimGate)Durante la sua carriera di successo ha condotto programmi come Sarabanda, La Pupa e il Secchione, mentre su Tv8 ha avuto spazio con Guess My Age e Name That Tune. Nasce a Roma il 3 Giugno del 1965, frequenta il liceo classico e grazie a Cepu riesce a laurearsi in Giurisprudenza. Dal 1998 il conduttore televisivo è sposato con, dalamore sono nati due. La prima è Rebecca nata nel 2000, e il secondo è Iacopo, nato nel ...

