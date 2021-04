Empoli-Chievo in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Empoli-Chievo sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la trentaduesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire la Serie positiva per ipotecare la promozione in Serie A; i veneti, dal canto loro, arrivano da tre pareggi di fila e sperano di cogliere un prestigioso ed importantissimo successo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di lunedì 5 aprile; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la trentaduesima giornata di. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire lapositiva per ipotecare la promozione inA; i veneti, dal canto loro, arrivano da tre pareggi di fila e sperano di cogliere un prestigioso ed importantissimo successo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di lunedì 5 aprile; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

Advertising

LecceCalcio : Ancora incertezza in casa Empoli: l’ASL tiene fermi gli azzurri, ma niente rinvio con il Chievo - - psb_original : L'ASL blocca l'Empoli ma la Lega B non concede il rinvio: la gara contro il Chievo rimane un rebus #SerieB - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Chievo potrebbe essere diversa da Salernitana-Reggiana #empolifc - ILOVEPACALCIO : L’#ASL blocca l’#Empoli ma la #LegaB non concede il rinvio: la gara contro il #Chievo rimane un rebus - Ilovepaler… - psb_original : Empoli bloccata dall'ASL ma la Lega B non concede il rinvio: la gara contro il Chievo rimane un rebus #SerieB -