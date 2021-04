Covid, Visco: "Vaccinare a ritmo irregolare è la minaccia più grande che sia" (Di domenica 4 aprile 2021) Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista pubblicata sul sito del Financial Times ha affermato che il "ritmo irregolare" con cui i Paesi vaccinano la popolazione contro il ... Leggi su globalist (Di domenica 4 aprile 2021) Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, in un'intervista pubblicata sul sito del Financial Times ha affermato che il "" con cui i Paesi vaccinano la popolazione contro il ...

