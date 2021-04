Covid Toscana, oggi 1.626 contagi e 26 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.626 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino con la tabella dei nuovi positivi di oggi, 4 aprile. Registrati inoltre altri 26 morti. 201.744 in totale i casi di positività nella Regione. 1.575 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 167.062 (82,8% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 16.389 tamponi molecolari e 8.001 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,7% è risultato positivo. Sono invece 8.721 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,6% è risultato positivo. Gli attualmente ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.626 i nuovida coronavirus insecondo ilcon la tabella dei nuovi positivi di, 4. Registrati inoltre altri 26. 201.744 in totale i casi di positività nella Regione. 1.575 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 167.062 (82,8% dei casi totali).sono stati eseguiti 16.389 tamponi molecolari e 8.001 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,7% è risultato positivo. Sono invece 8.721 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,6% è risultato positivo. Gli attualmente ...

