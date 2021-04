Covid | terapie intensive in sofferenza | 14 regioni sopra la soglia d’allarme

Leggi su tpi

(Di domenica 4 aprile 2021) La campagna vaccinale per le persone anziane in Italia è in ritardo e intanto ledegli ospedali rischiano di andare in. A livello nazionale i pazientioccupano attualmente in media il 41% dei posti letto in terapia intensiva, ben oltre ladel 30%critica fissata dal Ministero della Salute. Il limite è superato in 13e una province autonome: in particolare, il dato è del 61% in Lombardia, del 59% in Piemonte, del 57% a Trento, del 56% nelle Marche, del 48% in Emilia-Romagna, del 45% in Friuli Venezia Giulia, del 44% in Toscana e Puglia, del 42% in Lazio, del 40% in Umbria e Val d’Aosta, del 36% in Molise, del 35% in Liguria, del 33% in Abruzzo. I dati – forniti da Agenas, l’Agenzia governativa per i Servizi Sanitari regionali – sono ...