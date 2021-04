COVID Lazio – Il bollettino di oggi 4 aprile: positivi in netto calo (Di domenica 4 aprile 2021) “Su oltre 37.000 test effettuati, di cui circa 22.000 antigenici, si registrano 1.523 casi positivi (-108 rispetto alla giornata di ieri), 26 i decessi (-1 nelle ultime 24 ore) e +802 i guariti“. Questo è quanto emerso oggi dal bollettino emesso dalla Regione Lazio riguardo l’emergenza COVID-19. oggi si festeggia la Pasqua, ma siamo costretti a viverla in maniera diversa visto le norme vigenti (zona rossa anche domani, poi si torna in arancione almeno fino al 30 aprile). I numeri rimangono confortanti, con i contagiati in netto calo e che potrebbero continuare a decrescere. Il commento di D’Amato Anche nel giorno di Pasqua l’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato ha commentato i dati raccolti nella giornata di ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021) “Su oltre 37.000 test effettuati, di cui circa 22.000 antigenici, si registrano 1.523 casi(-108 rispetto alla giornata di ieri), 26 i decessi (-1 nelle ultime 24 ore) e +802 i guariti“. Questo è quanto emersodalemesso dalla Regioneriguardo l’emergenza-19.si festeggia la Pasqua, ma siamo costretti a viverla in maniera diversa visto le norme vigenti (zona rossa anche domani, poi si torna in arancione almeno fino al 30). I numeri rimangono confortanti, con i contagiati ine che potrebbero continuare a decrescere. Il commento di D’Amato Anche nel giorno di Pasqua l’Assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato ha commentato i dati raccolti nella giornata di ...

