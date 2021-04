Covid, 1.908 positivi su 17.228 tamponi. Nelle ultime 48 ore 7 vittime (Di domenica 4 aprile 2021) positivi del giorno 1.908, di cui 1.273 asintomatici e 635 sintomatici, su 17.228 tamponi. ?Deceduti in 7 ?Nelle ultime 48 ore. Totale deceduti dall’inizio della pandemia: 5.516. Guariti in 1.019, totale guariti nella regione 247.346. Lo rende noto l’unità di crisi della Regione Campania attraverso il consueto bollettino del giorno. Reso noto anche il ?report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, di cui 153 occupate. Posti di degenza disponibili 3.160, di cui 1.509 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021)del giorno 1.908, di cui 1.273 asintomatici e 635 sintomatici, su 17.228. ?Deceduti in 7 ?48 ore. Totale deceduti dall’inizio della pandemia: 5.516. Guariti in 1.019, totale guariti nella regione 247.346. Lo rende noto l’unità di crisi della Regione Campania attraverso il consueto bollettino del giorno. Reso noto anche il ?report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, di cui 153 occupate. Posti di degenza disponibili 3.160, di cui 1.509 occupati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

radioalfa : Covid-19 in Campania. I nuovi positivi sono 1.908. I decessi 7 - neifatti : Covid, 1.908 nuovi casi in Campania - ildenaro_it : Lo rende noto l’#unità di #crisi della @Reg_Campania attraverso il consueto #bollettino del #giorno #Covid.… - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.908 positivi e sette morti: l'indice di contagio stabile all'11%, in calo i guariti https://… - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 1.908 positivi e sette morti: l'indice di contagio stabile all'11%, in calo i guariti -