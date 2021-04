Coronavirus, contagi in calo ma indice di positività risale. Anche Pasqua 2021 in “rosso” (Di domenica 4 aprile 2021) contagi in calo ma indice di positività che risale. È quanto emerge, in estrema sintesi, dall'odierno bollettino sull'emergenza Covid-19 del ministero della Salute-Iss. Nel giorno di Pasqua 2021 in Italia, si registrano 18.025 nuovi casi e 326 ulteriori vittime, circa 50 in meno di 24 ore fa. Si attenua la pressione sul sistema ospedaliero, con ricoveri e terapie intensive in calo.Ieri erano stati individuati 21.261 contagi, con un tasso di positività al 5,9%, ed erano stati registrati 376 decessi. Oggi i tamponi effettuati sono stati 250.933. Il tasso di incidenza è salito al 7,1%, mentre ieri era al 5,9%. In leggero calo le terapie intensive (meno 11 posti occupati, per un totale di 3.703) e i ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 aprile 2021)inmadiche. È quanto emerge, in estrema sintesi, dall'odierno bollettino sull'emergenza Covid-19 del ministero della Salute-Iss. Nel giorno diin Italia, si registrano 18.025 nuovi casi e 326 ulteriori vittime, circa 50 in meno di 24 ore fa. Si attenua la pressione sul sistema ospedaliero, con ricoveri e terapie intensive in.Ieri erano stati individuati 21.261, con un tasso dial 5,9%, ed erano stati registrati 376 decessi. Oggi i tamponi effettuati sono stati 250.933. Il tasso di incidenza è salito al 7,1%, mentre ieri era al 5,9%. In leggerole terapie intensive (meno 11 posti occupati, per un totale di 3.703) e i ...

