Contagiato dal virus per 2 volte in tre mesi, muore a 54 anni (Di domenica 4 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Il 54enne è stato colpito dal virus per ben due volte in tre mesi. Lo scorso marzo era stato sottoposto ad un trapianto di polmone Per due volte è sopravvisuto al virus, nel giro di soli 3 mesi, finché lo scorso 10 marzo non ce l'ha fatta. Un decesso inaspettato quello di Diego Salvador, 54enne padovano, morto in circostanze ancora da chiarire. Stando a quanto si apprende da Il Messaggero, nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sulla salma. L'ipotesi è che gli siano stati letali i postumi dell'infezione ma solo l'esito degli esami autoptici potrà accertare cosa è accaduto.

