Civitanova-Trento oggi | orario | tv | programma | streaming gara-3 play-off Superlega volley

(Di domenica 4 aprile 2021)domenica 4 aprile (ore 17.00) si gioca-3 della semifinale scudetto dimaschile. La serie, a meglio delle cinque partite, è in perfetta parità: 1-1, con il fattore campo saltato in entrambe le prime due partite. I dolomitici hanno espugnato l’Eurosuole Forum nel match d’apertura, poi la Lube si è imposta in trasferta e ha impattato i conti. Si arriva dunque a un momento cruciale: chi riuscirà a vincerepomeriggio volerà sul 2-1 e avrà dunque a disposizione un match-point per volare in finale contro la vincente di Perugia-Monza (2-0,-3 alle 18.15)., qualificatasi alla Finale di Champions League, si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli, pronto ad azionare l’opposto Nimir ...

Nella sfida del giorno di Pasqua in palio la conquista del primo match - ball per approdare alla finale scudetto. Trachi vincerà all'Eurosuole Forum (ore 17) potrà giocare poi per il passaggio del turno nel successivo match infrasettimanale. Dunque c'è tanto in palio, con una Lube che ha ...... basterà infatti vincere domani (inizio ore 18.15, diretta Raisport) al Palabarton contro Monza per chiudere la pratica semifinale e aspettare la sfida contro la vincente traper ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Monza, gara-3 della semifinale dei play-off di Superlega 2020-2021. Le migliori quattro s ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, gara-3 di semifinale della Superlega di volley 2020-2021. Stiamo a grandi passi giungendo ad uno ...