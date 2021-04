Che Tempo Che Fa non va in onda domenica 4 aprile 2021: cosa è successo e quando torna in diretta (Di domenica 4 aprile 2021) Settimana di pausa per Che Tempo Che Fa, il programma in onda ogni domenica in prima serata e condotto da Fabio Fazio. Questa sera, però, cambio di programmazione in occasione della Pasqua. Vediamo cosa andrà in onda su Rai 3 al posto di Che Tempo Che Fa. Che Tempo Che Fa non va in onda domenica 4 aprile 2021: ecco perché Cambio di programma in occasione della Pasqua. Su Rai 3 alle 20.30 andrà in onda “Solo insieme. La sorpresa di Francesco” di Gualtiero Peirce. Il programma è tutto realizzato con materiali inediti direttamente dall’archivio di Vatican Media. La voce narrante è quella di Nicole Grimaudo, mentre il racconto sarà arricchito da un’intervista a Monsignor ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 aprile 2021) Settimana di pausa per CheChe Fa, il programma inogniin prima serata e condotto da Fabio Fazio. Questa sera, però, cambio di programmazione in occasione della Pasqua. Vediamoandrà insu Rai 3 al posto di CheChe Fa. CheChe Fa non va in: ecco perché Cambio di programma in occasione della Pasqua. Su Rai 3 alle 20.30 andrà in“Solo insieme. La sorpresa di Francesco” di Gualtiero Peirce. Il programma è tutto realizzato con materiali ineditimente dall’archivio di Vatican Media. La voce narrante è quella di Nicole Grimaudo, mentre il racconto sarà arricchito da un’intervista a Monsignor ...

