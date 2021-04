Andrea Ruggieri | nipote di Bruno Vespa | ha una fidanzata famosissima | Ecco chi è

Leggi su kronic

(Di domenica 4 aprile 2021)Ruggeri, ildel celebre presentatoreha unaamatissima dal pubblico:di che si trattae Anna FalchiConosciuto al mondo della televisione come politico e giornalista,, torna far parlare di sé. Quello che forse non tutti sanno è chedi un celebre giornalista italiano molto conosciuto:. Ma ad oggi ha anche un altro segreto nel cassetto. Ruggeri, classe 1975,è originario di Roma, la sua carriera ha avuto inizio conseguendo il diploma presso il Liceo Mamiani della capitale. Immediatamente dopo ha frequentato l’università per potersi laureare in Giurisprudenza e da ...