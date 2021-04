Amici, Ermal Meta rompe il silenzio su Leonardo: “Non l’ho fatto perché…” (Di domenica 4 aprile 2021) Il cantante Ermal Meta ha deciso di esprimere un suo parere sull’eliminazione dell’amico Leonardo Lamacchia dal programma Amici di Maria De Filippi. Ecco la parole che ha condiviso sui social. Non sono passate inosservate. Leonardo ed Ermal Meta- Solonotizie24L’intervento di Ermal Meta Ermal Meta si è esibito sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo . Molti considerano i suoi testi musicali una vera e propria poesia. Di recente ha scritto una lettera pubblica a Leonardo Lamacchia , ovvero l’ultimo dal talent show di canale 5. Ha specificato di essere rimasto nel silenzio perché non voleva che lui fosse etichettato come una sorta di raccomandato . Il suo più ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021) Il cantanteha deciso di esprimere un suo parere sull’eliminazione dell’amicoLamacchia dal programmadi Maria De Filippi. Ecco la parole che ha condiviso sui social. Non sono passate inosservate.ed- Solonotizie24L’intervento disi è esibito sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo . Molti considerano i suoi testi musicali una vera e propria poesia. Di recente ha scritto una lettera pubblica aLamacchia , ovvero l’ultimo dal talent show di canale 5. Ha specificato di essere rimasto nelperché non voleva che lui fosse etichettato come una sorta di raccomandato . Il suo più ...

Advertising

SkyTG24 : Ermal Meta, la lettera a Leonardo Lamacchia eliminato da Amici 2021 - Kitri58783070 : @madameciffameta Un incubo! È più interessante la casella spam della mia email. Tutti a parlarcmal di Amici ma tut… - Metamoro10 : Io rivoglio Ermal Meta nella giuria di amici e nessuno può farmi cambiare idea #Amici20 - Metamoro10 : RT @ilariami1: Visto che oggi siamo in tema di #Amici ripropongo questo ricordo. 'Ringrazio Ermal, proprio come uomo, per aver scritto una… - Marti64856023 : @gennaro_varone Non è che se sono amici cambia qualcosa eh. Leonardo era super amico di Ermal Meta ma non era che ha influenzato -