Ajax, Stekelenburg si ferma per infortunio: rischia di non scendere in campo contro la Roma (Di domenica 4 aprile 2021) Si ferma Stekelenburg.rischia di saltare l'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, Maarten Stekelenburg. Un infortunio, infatti, ha fermato il portiere dell'Ajax durante il riscaldamento a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Eredivise contro l’Heerenveen.Una brutta tegola per i lancieri, già costretti a fare a meno del titolare Onana, squalificato dall’Uefa per doping.A scendere in campo sl suo posto il terzo portiere Kjell Scherpen, all’esordio assoluto in stagione con la maglia dell’Ajax ma - come sottolinea "Gianlucadimarzio" - titolare dell’Under 21 che ha vinto il girone degli Europei U21 e si è qualificata per i quarti di finale. Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Sidi saltare l'andata dei quarti di finale di Europa Leaguela, Maarten. Un, infatti, hato il portiere dell'durante il riscaldamento a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Eredivisel’Heerenveen.Una brutta tegola per i lancieri, già costretti a fare a meno del titolare Onana, squalificato dall’Uefa per doping.Ainsl suo posto il terzo portiere Kjell Scherpen, all’esordio assoluto in stagione con la maglia dell’ma - come sottolinea "Gianlucadimarzio" - titolare dell’Under 21 che ha vinto il girone degli Europei U21 e si è qualificata per i quarti di finale.

