Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 20:10 (Di sabato 3 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale pera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia tutta in rosso per il weekend di Pasquetta con regole ancora più severe nel con i territori in Campagna Puglia Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti in Piemonte Valle d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna per i non residenti nelle isole maggiori si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima a partire da martedì Veneto Marche La Provincia autonoma di Trento in arancione scende a 0 98 sotto la soglia d’allarme valore delle reti Nazionale anche se 11 regioni restano sopra uno la procura di Brescia aperto un inchiesta affidata al magistrato dell’antiterrorismo Carlo Milanesi merito alle due Molotov lanciate questa mattina contro il centro vaccinale di via Morelli per oggetto una finalità eversiva Dalle indagini ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021)dailynews radiogiornale pera dalla redazione da Francesco Vitale in studio Italia tutta in rosso per il weekend di Pasquetta con regole ancora più severe nel con i territori in Campagna Puglia Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti in Piemonte Valle d’Aosta Alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna per i non residenti nelle isole maggiori si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima a partire da martedì Veneto Marche La Provincia autonoma di Trento in arancione scende a 0 98 sotto la soglia d’allarme valore delle reti Nazionale anche se 11 regioni restano sopra uno la procura di Brescia aperto un inchiesta affidata al magistrato dell’antiterrorismo Carlo Milanesi merito alle due Molotov lanciate questa mattina contro il centro vaccinale di via Morelli per oggetto una finalità eversiva Dalle indagini ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - L'Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7 aprile - Agenzia_Ansa : 'Mamma ti voglio bene. Dite ai miei figli che li amo... sto morendo'. Sono le ultime parole di George Floyd. Il vid… - fanpage : 'Dobbiamo cominciare a pensare a eventi con il pubblico ed aperture per chi è stato vaccinato o ha già superato la… - fanpage : #Covid19, aumentano i pazienti in terapia intensiva, ma calano i pazienti totali