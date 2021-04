Ultime Notizie Roma del 03-04-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 aprile 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tutto il rosso per il weekend di Pasqua e Pasquetta correggo e ancora più severe in alcuni territori in Campagna Puglia e Liguria divieto di accesso alle seconde case per residenti non residenti in Piemonte Valle d’Aosta è alto Adige Trentino Toscana Marche Calabria e Sardegna per i non residenti nelle isole maggiori si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima a partire da martedì Veneto Marche e provincia autonoma di Trento sono in arancione scendo a 0 98 sotto la soglia d’allarme invece il valore delle reti nazionali anche se 11 regioni e la Provincia Autonoma restano sopra uno fa a Pasquetta non si ferma la macchina vaccinale del Lazio i nostri operatori Saranno impegnati a somministrare nei due giorni di festa oltre 50 mila bacini mi recherò insieme al ...