Traffico Roma del 03-04-2021 ore 15:30 (Di sabato 3 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico scarso sulla rete viaria della capitale in virtù dei provvedimenti restrittivi adottata nell’ambito della lotta alla covid-19 Lazio in zona rossa come il resto d’Italia negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti spostamenti solo per validi motivi certificati possibili rallentamenti per incidente su Viale di Tor di Quinto in prossimità di largo dell’arma di Cavalleria in direzione della raccordo altro incidente sulla Casilina l’intersezione con via di Torrenova anche in questo caso possibili rallentamenti per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che a Pasqua e Pasquetta sull’intera rete Atac e sulle linee gestite da Roma TPL sarà in vigore il normale orario dei giorni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisiscarso sulla rete viaria della capitale in virtù dei provvedimenti restrittivi adottata nell’ambito della lotta alla covid-19 Lazio in zona rossa come il resto d’Italia negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti spostamenti solo per validi motivi certificati possibili rallentamenti per incidente su Viale di Tor di Quinto in prossimità di largo dell’arma di Cavalleria in direzione della raccordo altro incidente sulla Casilina l’intersezione con via di Torrenova anche in questo caso possibili rallentamenti per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che a Pasqua e Pasquetta sull’intera rete Atac e sulle linee gestite daTPL sarà in vigore il normale orario dei giorni ...

Advertising

cristin86212732 : RT @Giul_Granato: Possibile che un Ministro dell'Ambiente arrestato in ???? per un traffico internazionale di rifiuti dall'Italia non desti i… - Giul_Granato : Possibile che un Ministro dell'Ambiente arrestato in ???? per un traffico internazionale di rifiuti dall'Italia non d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-04-2021 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GRAB_Roma : @marcolatini19 @Paolo_Foschi @Andreacritico @VEL0Love @Legambiente Grazie al GRAB verrà interdetto il traffico di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico di beni archeologici: 665 monete storiche riconsegnate al Parco di Sibari Il risultato è frutto delle attività di indagine coordinate dalle Procure della Repubblica di Roma e Velletri, i cui risultati sono stati pienamente accolti e confermati dai rispettivi Tribunali che, ...

Traffico Roma del 03 - 04 - 2021 ore 13:30 Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi Poco traffico e segnalato questa mattina sulle strade di Roma siamo in zona rossa come nel resto d'Italia con negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar ...

Traffico Roma del 03-04-2021 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Fiumicino, atterrano con 76kg di droga nelle valige: arrestati due italiani All’interno delle valigie 76kg di droga. Due italiani atterrati oggi a Roma all'aeroporto di Fiumicino sono stati arrestati per il reato di traffico internazionale di ...

Arrestati a Fiumicino 2 italiani con 76kg 'khat' in valigia ISOLA SACRA, 03 APR - I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, unitamente a quelli della Compagnia carabinieri Civitanova Marche, con la collaborazione del personale del servizio antifrode del ...

Il risultato è frutto delle attività di indagine coordinate dalle Procure della Repubblica die Velletri, i cui risultati sono stati pienamente accolti e confermati dai rispettivi Tribunali che, ...LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi Pocoe segnalato questa mattina sulle strade disiamo in zona rossa come nel resto d'Italia con negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar ...All’interno delle valigie 76kg di droga. Due italiani atterrati oggi a Roma all'aeroporto di Fiumicino sono stati arrestati per il reato di traffico internazionale di ...ISOLA SACRA, 03 APR - I carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, unitamente a quelli della Compagnia carabinieri Civitanova Marche, con la collaborazione del personale del servizio antifrode del ...