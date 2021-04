Toro-Juve 2-2 | derby tra errori e gol | Ronaldo salva Pirlo

(Di sabato 3 aprile 2021) Torino entus pareggiano 2-2 nelvalido per la 29esima giornata della Serie A. Lava in vantaggio al 13? con Chiesa, ilribalta il risultato con la doppietta di Sanabria (27? e 46?)., al 78?, firma il pari. Lantus si ritrova al quarto posto, a quota 56, con il Napoli. Il Torino, con 24 punti, ha 2 lunghezze sul Cagliari terzultimo. Laillude con un avvio vivace. I campioni d’Italia collezionano 3 occasioni nei primissimi minuti ma mostrano anche una evidente fragilità difensiva, lasciando spazi alle iniziative granata. L’equilibrio salta al 13?, quando Chiesa si inserisce da sinistra nell’area dele buca Sirigu: 0-1. Il vantaggio addormenta lantus, che mostra l’abituale assenza di idee e ...

I bianconeri frenano ancora Laparte forte. Al 13' Chiesa sblocca la partita beffando Sirigu dopo uno scambio con Morata. La reazione delnon è immediata,ma c'è. Al 27' arriva il pari: tiro ...Altro mezzo passo falso della Juventus. Dopo il clamoroso scivolone con il Benevento la squadra di Pirlo pareggia 2 - 2 il derby con il Torino con i gol di Chiesa e Ronaldo che rispondono alla ...Sanabria illude il Toro (un giocatore granata non segnava una doppietta nel derby da 21 anni), Ronaldo riagguanta la partita nel finale. Ma le difficoltà della Juve sono oggettive così come le ombre ...Emergenza in difesa: Nkoulou non è al meglio, si ferma anche Lyanco ma ha problemi ancora maggiori Pirlo. Torino-Juventus, le scelte di Pirlo. Per Torino-Juventus il tecnico granata Nicola, visto l'in ...