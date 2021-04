Toni: «È una vergogna che giocatori della Juve abbiano organizzano una festa» (Di sabato 3 aprile 2021) Dagli studi di “90esimo minuto” Luca Toni ha commentato la vicenda che ha visto come protagonisti McKennie, Dybala e Arthur. Le sue parole Dagli studi di “90esimo minuto” Luca Toni ha commentato la vicenda che ha visto come protagonisti McKennie, Dybala e Arthur. Le sue parole. vergogna – «È una vergogna che giocatori della Juve abbiano organizzano una festa. È un momento difficile per tutti causa pandemia ed è un momento difficile per la squadra quindi bisogna comportarsi da professionisti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Dagli studi di “90esimo minuto” Lucaha commentato la vicenda che ha visto come protagonisti McKennie, Dybala e Arthur. Le sue parole Dagli studi di “90esimo minuto” Lucaha commentato la vicenda che ha visto come protagonisti McKennie, Dybala e Arthur. Le sue parole.– «È unacheuna. È un momento difficile per tutti causa pandemia ed è un momento difficile per la squadra quindi bisogna comportarsi da professionisti». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

RaiSport : #Toni: 'È una vergogna che giocatori della #Juve abbiano organizzato una festa. È un momento difficile per tutti ca… - 6000sardine : 'Non è urgente' questa è la dichiarazione di Toni Brandi di Pro vita e famiglia contro il #ddlZan. Dobbiamo aspet… - rada_maja : RT @RaiSport: #Toni: 'È una vergogna che giocatori della #Juve abbiano organizzato una festa. È un momento difficile per tutti causa pandem… - Chiaramilanista : RT @tuttosport: #Toni: “La festa dei giocatori della #Juve è una vergogna” - CorSport : #Toni attacca: “#Dybala, #Arthur e #McKennie? Una vergogna!” -