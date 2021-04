Previsioni meteo 3 aprile: tornano le piogge (Di sabato 3 aprile 2021) Le Previsioni meteo di oggi, sabato 3 aprile 2021: la Primavera si prende una pausa. piogge e temperature in calo sull’Italia anche il giorno di Pasqua Il weekend di Pasqua è iniziato con condizioni meteo primaverili sull’Italia grazie a un robusto campo di alta pressione che però in queste ore ha iniziato a cedere. Costretti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 3 aprile 2021) Ledi oggi, sabato 32021: la Primavera si prende una pausa.e temperature in calo sull’Italia anche il giorno di Pasqua Il weekend di Pasqua è iniziato con condizioniprimaverili sull’Italia grazie a un robusto campo di alta pressione che però in queste ore ha iniziato a cedere. Costretti… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Meteo: torna il freddo, con temporali e grandine Previsioni - NicolaConcilio : RT @tweetnewsit: Meteo domani 3 aprile 2021, cambia il tempo in Italia con un fronte perturbato in transito da nord a sud. - LucianoQuaranta : RT @ItalianAirForce: Finalmente è arrivato il weekend di Pasqua e, come ogni venerdì, la rubrica #Meteo #WeekEnd è pronta con le previsioni… - Valtubo : Su #Valtubo il #blog dei chiancianesi Nuovo Post, Volendo cercare Il Lato Positivo.....! Nuove previsioni #Meteo! C… - ciccioguarini : RT @ItalianAirForce: Finalmente è arrivato il weekend di Pasqua e, come ogni venerdì, la rubrica #Meteo #WeekEnd è pronta con le previsioni… -