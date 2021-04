Pic-nic in zona rossa, la provocazione dei ristoratori bloccata dal sindaco di Minori (che arriva e spinge via i tavolini) – Il video (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto è successo quando un gruppo di ragazzi prende in prestito dei tavolini per una pausa pranzo, con tanto di panini e bibite, fronte mare. Siamo a Minori, un paese di 2.600 abitanti della Costiera amalfitana. A “guastare” le feste, però, ci pensano le forze dell’ordine seguite subito dopo dal sindaco del comune, Andrea Reale, che non ha gradito affatto quel pic-nic non autorizzato in piena zona rossa (a causa del Covid). Così, senza attendere l’arrivo di altre pattuglie, il primo cittadino ha preso i tavolini e li ha spinti via, rimettendoli al loro posto. «Dovete sgombrare immediatamente. Dovete andare via, qui non potete mangiare. Togliete tutto», ha tuonato tra urla e momenti di tensione. Chi sono i protagonisti della protesta Il gruppo di giovani che ha preso parte alla ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto è successo quando un gruppo di ragazzi prende in prestito deiper una pausa pranzo, con tanto di panini e bibite, fronte mare. Siamo a, un paese di 2.600 abitanti della Costiera amalfitana. A “guastare” le feste, però, ci pensano le forze dell’ordine seguite subito dopo daldel comune, Andrea Reale, che non ha gradito affatto quel pic-nic non autorizzato in piena(a causa del Covid). Così, senza attendere l’arrivo di altre pattuglie, il primo cittadino ha preso ie li ha spinti via, rimettendoli al loro posto. «Dovete sgombrare immediatamente. Dovete andare via, qui non potete mangiare. Togliete tutto», ha tuonato tra urla e momenti di tensione. Chi sono i protagonisti della protesta Il gruppo di giovani che ha preso parte alla ...

Advertising

repubblica : Picnic abusivo in Costiera amalfitana per protesta contro i divieti, il sindaco butta via i tavolini - Corriere : Minori, pic-nic abusivo in zona rossa: arriva il sindaco e lancia i tavolini per aria - BentleyMorreale : Picnic abusivo in Costiera amalfitana per protesta contro i divieti, il sindaco porta via i tavolin… - squaIetto : raga ma scusate fare i pic nic in zona rossa è legale(?) - blavkburry : o una gara di aquiloni o Pic nic o cinema o giro in barca #YOUREEVERYWHERE -