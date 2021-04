Per il week end in zona rossa il Viminale uderà la linea "rigorosa ma equilibrata" di Lamorgese (Di sabato 3 aprile 2021) Controlli di Pasqua con 70mila uomini schierati nei punti chiave. L'obiettivo è evitare che i contagi crescano mentre la campagna vaccinale decolla Controlli di Pasqua con 70mila uomini schierati per evitare che covid rialzi la testa su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 3 aprile 2021) Controlli di Pasqua con 70mila uomini schierati nei punti chiave. L'obiettivo è evitare che i contagi crescano mentre la campagna vaccinale decolla Controlli di Pasqua con 70mila uomini schierati per evitare che covid rialzi la testa su Notizie.it.

Advertising

pitchaya : RT @Strada_nove: [#libri] [#mariliapiccone] ?? ??Per il week end di Pasqua in zona rossa, Marilia Piccone ci propone 'Sotto la pioggia' il ro… - Stefanodibiagi1 : RT @Davidone74: Stamattina ho capito perché nel week end preferisco non andare per boschi in bici. - Lillylabionda : RT @Davidone74: Stamattina ho capito perché nel week end preferisco non andare per boschi in bici. - pippolu2 : RT @CoppiaTreviso: Week end terminato per noi è stato ???????????? - alycecappellaio : RT @Davidone74: Stamattina ho capito perché nel week end preferisco non andare per boschi in bici. -