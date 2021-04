Pasqua e Pasquetta solidali ad Ardea: la Coldiretti consegna pacchi alimentari (Di sabato 3 aprile 2021) Nella giornata di ieri, presso la sede comunale, il Sindaco Mario Savarese ha ricevuto due pacchi di generi alimentari da parte della Coldiretti nell’ambito della Campagna Amica “A sostegno di chi ha più bisogno”. I pacchi verranno distribuiti a numerose famiglie bisognose del territorio che, in occasione della Pasqua e della Pasquetta, potranno mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy e trascorrere così delle feste più serene grazie a questa importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano. L’Amministrazione ha ringraziato la Coldiretti per la lodevole iniziativa che mette in evidenza il grande contributo che l’agricoltura italiana da sempre offre al paese. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) Nella giornata di ieri, presso la sede comunale, il Sindaco Mario Savarese ha ricevuto duedi generida parte dellanell’ambito della Campagna Amica “A sostegno di chi ha più bisogno”. Iverranno distribuiti a numerose famiglie bisognose del territorio che, in occasione dellae della, potranno mettere in tavola i migliori prodotti agroMade in Italy e trascorrere così delle feste più serene grazie a questa importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano. L’Amministrazione ha ringraziato laper la lodevole iniziativa che mette in evidenza il grande contributo che l’agricoltura italiana da sempre offre al paese. su Il Corriere della Città.

