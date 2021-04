Pagelle Atalanta Udinese | TOP e FLOP del match VOTI

(Di sabato 3 aprile 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Muriel, Molina: Becao, Braaf(4-2-3-1): Gollini 6; Toloi 6, Romero 5,5, Palomino 6, Gosens 5,5 (dal 46? Djimsiti 5,5); De Roon 6, Freuler 6,5; Malinovskyi 7 (dal 77? Maehle sv), Pessina 6,5 (dal 77? Pasalic sv), Muriel 7,5 (dal 46? Ilicic 5); Zapata 6,5 (dall’85’ Miranchuk sv). All. Gian Piero Gasperini 6,5.(3-5-2): Musso 5; Becao 5, Nuytinck 5 (dal 70? Samir 5,5), Bonifazi ...

), Zuccon 6 (33' Giovane 6,5), Ruggeri 6,5; Sidibe 6, Scalvini 6, Gyabuaa 6; Cortinovis 7,5, Kobacki 5, Vorlicky 6,5. Atalanta-Milan Primavera, le pagelle del match valido per la 17esima giornata del ...